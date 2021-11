Quargnento dedica una piazza ai tre pompieri morti nell’esplosione di due anni fa

Quargnento – Sarà dedicata ai Vigili del Fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo e si chiamerà “Piazza Caduti dei Vigili del Fuoco”. L’amministrazione comunale ha deciso di ricordare così i tre pompieri morti nella strage di Quargnento la notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019, in conseguenza della micidiale esplosione avvenuta esattamente alle ore 1:32 nell’agriturismo di Gianni Vincenti e Antonella Patrucco condannati a 30 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. La sindaca Paola Porzio ha spiegato come la comunità di Quargnento voglia mantenere viva la memoria di Marco, Matteo e Antonino per cui il Comune ha deciso di dedicare loro una piazza. La cerimonia avrebbe già dovuto tenersi l’anno scorso in occasione del primo anniversario della tragedia ma le limitazioni dovute all’epidemia Covid avevano impedito ogni cerimonia. La piazza si trova lungo Via Corrente, una delle strade principali che attraversano il paese, dove è stato ricavato un parcheggio, adeguatamente curato e illuminato. L’intitolazione ai tre eroi è stata possibile grazie alla disponibilità del prefetto che ha concesso la deroga per poterla celebrare prima dei dieci anni richiesti dai regolamenti. Domenica prossima la cerimonia si terrà alle 11 dopo la Messa delle dieci celebrata dal parroco e dal cappellano dei Vigili del Fuoco.