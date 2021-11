Alegas ha già un acquirente predestinato, o noi di Alessandria Oggi siamo solo dei complottisti?

Alessandria (Red) – Se è vero che Amag Spa vuole vendere i quattro quinti (l’80%) delle quote della controllata Alegas, non si può parlare di “Ingresso d’un partner industriale” come si legge da più parti. Si vuole vendere la gallina d’oro del gruppo Amag, retto dalla Lega tramite il presidente Arrobbio, nonostante che Forza Italia sia nettamente contraria all’operazione per espressa ammissione di Adelio Ferrari che, per questa sua posizione, ci ha lasciato le penne e non è più amministratore delegato del gruppo Amag Spa. Nonostante le molte perplessità, nel Cda di Amag a guida leghista, è passato all’unanimità “il bando di avviso di interesse ad acquisire una partecipazione di Alegas Spa”, mentre in Commissione consiliare (il Comune di Alessandria detiene la maggioranza assoluta delle quote di Amag Spa) sono nati dubbi e perplessità sull’operazione, per non dire veri e propri sospetti. Quello che ci interessa sapere è che fine faranno i soldi dei contribuenti alessandrini che hanno contribuito con le loro tasse a metere in piedi la multiservizi del gas e dell’acqua. In sostanza i cittadini che hanno pagato e mandato a Palazzo Rosso la Lega vogliono capire dove finiranno i loro soldi, visto che far fuori una partecipata indispensabile alla sopravvivenza del gruppo Amag Spa, non è una notizia rasserenante. Alla fine tra Arrobbio e Ferrari, il primo favorevole alla vendita e il secondo contraio, sono volati gli stracci. I due si sono affrontati con una certa veemenza ma a spuntarla è astato l’uomo di Molinari, il numero due della Lega, dominus del movimento qui da noi, e non solo qui da noi. Il Maligno che pensa sempre male, ma al quale non crediamo, giura che la Lega, prima che si sgonfi completamente per tornare al fisiologico e pur sempre abbondante 15%, voglia mettere a segno gli ultimi “colpi di mercato”. E lo fa con una sfrontatezza insopportabile (ma a un leghista non si chiede certo il contegno di un gentleman) al punto che – sempre secondo il Maligno al quale noi non crediamo – l’acquirente avrebbe già aperto gli uffici in Via Ferrara 13. Come dimostra la foto.

Amici della Procura della Repubblica, apriamo un fascicolo? Cosa ne dite?