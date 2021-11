In fiamme il seminterrato di una palazzina a San Sebastiano Curone: si indaga sulle cause del rogo

San Sebastiano Curone – Intervento dei Vigili del Fuoco, ieri sera, a San Sebastiano Curone per un incendio che ha colpito un’abitazione di tre piani. I pompieri sono intervenuti intorno alle sette e mezza con una squadra di Tortona insieme a una autobotte di Alessandria.

L’incendio ha rovinato il seminterrato della struttura, adibito a legnaia, e sono state necessarie tre ore di lavoro per avere la meglio sul fuoco. Per precauzione è stato deciso di non rendere accessibile il piano interrato e il primo piano.

Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono tuttora in fase di accertamento. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di San Sebastiano Curone.