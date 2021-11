Ritrovata ieri sera in centro la donna scomparsa mercoledì

Alessandria – Anna Maria Caltabellotta, 52 anni, la donna scomparsa la settimana scorsa, è stata ritrovata nella tarda serata di ieri in centro città in stato confusionale ed è stata ricoverata all’ospedale dove si trova attualmente. La donna, residente a Pisa, era ad Alessandria in visita a dei parenti ma da mercoledì, quando è stata vista per l’ultima volta passeggiare in Corso Acqui al quartiere Cristo, di lei si erano perse le tracce. L’annuncio ufficiale della scomparsa è stato dato nella giornata di venerdì 29 ottobre dai parenti che vivono ad Alessandria contemporaneamente alla denuncia presentata ai Carabinieri del Quartiere Cristo, anche se della vicenda si è occupata anche la Polizia. Sono state attivate tutte le precauzioni e tutte le procedure previste in questi casi, compresa la localizzazione dello smartphone. Finalmente il suo ritrovamento ieri sera tardi in centro.