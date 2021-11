Tennis: in Serie A1 femminile la Canottieri Casale batte fuori casa le campionesse d’Italia del Lucca

Lucca – Ancora una vittoria per la Canottieri Casale, sempre più in alto nella Serie A1 femminile di tennis.

Domenica, sulla terra rossa toscana del Circolo Tennis Lucca, le monferrine hanno superato 3-1 le campionesse d’Italia in carica, restando così imbattute al termine del girone d’andata con 9 punti in cassaforte.

In campo maschile, la squadra di A2 ha battuto l’Associazione Motonautica Pavia con un netto 6-0, davanti a un numeroso pubblico. Nell’anticipo del sabato vittoria 3-1 del team di A2 femminile contro il Tennis Training Foligno.

(Foto di repertorio tratta dal web).