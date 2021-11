Da CGIL Alessandria: presidio con volantinaggio a partire dalle 17 in Piazza Statuto a Valenza

Giovedì 4 novembre 2021, in concomitanza alle altre iniziative per il rinnovo del “Ccnl Orafo Argentieri” nei distretti di Vicenza, Milano, Arezzo e Roma, a Valenza si terrà un presidio con volantinaggio a partire dalle 17 in Piazza Statuto a Valenza.

Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil provinciali hanno convocato le Rsu orafe e metalmeccaniche per manifestare nel giorno della riunione a Milano di Federorafa la propria contrarietà alla proposta di aumento di 77 euro mensili. L’iniziativa segue una serie di assemblee tenute in alcune aziende orafe, dove la costante per tutte è la presenza di moltissimi ordini, con il ricorso allo straordinario ed assunzioni, ma con la difficoltà a reperire manodopera professionalizzata.

Nella mattinata del 4 le OOSS volantineranno anche nella zona Coinor, per tentare di informare e contattare i lavoratori e le lavoratrici di aziende medio piccole, dove il sindacato non è presente e non si sono potute svolgere le assemblee.

È necessario che le controparti comprendano l’importanza di arrivare rapidamente a chiudere il Ccnl con un aumento salariale dignitoso, oltre a miglioramenti di tipo normativo.

Non è accettabile che in un settore dove si producono beni di lusso, i lavoratori abbiano paghe base così basse, bisogna chiudere presto il CCNL ed aprire una vera contrattazione di secondo livello collettiva che consenta a tutti di concorrere non sul costo del lavoro, ma sulla qualità ed efficienza, stabilendo anche nella lavorazione conto terzi delle tariffe rispettose di diritti e dignità.

Il giorno 10 è previsto il prossimo incontro a Milano tra Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil e Federorafa per riprendere la trattativa, auspicando una proposta migliore.

Si invitano gli organi di stampa nella giornata del 4 c/o Piazza Statuto.

FIOM CGIL Poggio A.

FIM CISL Palma C.

UILM UI Pastorello A.