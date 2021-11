Da Vigili del Fuoco Alessandria: incidente sulla A21

Comunicasi che in data odierna alle ore 17.30 circa personale dei Vigili del Fuoco di Alessandria si recava con autopompa ed autogrù per incidente stradale in autostrada A21 svincolo A26 che vedeva coinvolti due mezzi pesanti. A seguito dell’impatto risultava una persona ferita alle cure del personale 118 presente sul posto. Lo svincolo A26 direzione Casale risultava momentaneamente interrotto alla viabilità.

Sul posto Polstrada.