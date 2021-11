Terza dose, la Regione accelera: ci si vaccinerà anche in farmacia

Torino (Sara Strippoli de La Repubblica) – Accelerare sulle terze dosi è ora la priorità della Regione. Non avendo molti margini per convincere gli irriducibili che hanno ragioni di salute o hanno scelto di non farsi vaccinare, la barriera contro il Covid può soltanto essere il rafforzamento con la terza inoculazione per anziani, categorie a rischio, personale della scuola. Si accelera dunque, sollecitando i medici di medicina generale a vaccinare in studio e sommando ai canali vaccinali anche le farmacie, che partiranno la prossima settimana nel tentativo di incrementare i numeri.

Intanto si cambia passo con la fascia d’età 60- 79 anni, che per il momento non ha mostrato grande entusiasmo come si auspicava. Finora a loro veniva chiesto si iscriversi al Portale “IlPiemontetivaccina.it” per ricevere la convocazione. D’ora in avanti, invece, nella riunione del Dirmei che si è svolta ieri, gli over 60 saranno convocati via sms o via mail, una modalità più diretta che bypassa pigrizia e ritrosie ed è in grado di verificare rapidamente che tipo di risposta si potrà avere per la terza dose. Su una platea complessiva di 366.764 persone nella fascia 60- 69 anni sono 5.167 quelli che entro fine ottobre hanno oltrepassato la soglia dei sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Numeri che saliranno a 90.826 entro fine novembre. Fra i 70 e i 79 (317.317 in totale) sono 5.523 quelli che hanno ricevuto la seconda dose sei mesi fa, mentre la cifra salirà a 703.671 per la fine di novembre.

Ieri il Dipartimento regionale ha affrontato anche il tema della sicurezza nelle scuole, dove al momento la situazione è buona, con un tasso di immunizzazione del 95% del personale sanitario che è fra i migliori d’Italia. I focolai sono in calo, da 21 a 15, e 162 sono le classi in quarantena nella settimana dal 25 al 31 ottobre, quando erano 185 la settimana precedente. L’incidenza del contagio nelle fasce in età scolastiche è più alta nelle classi d’età che non possono essere vaccinate.

Per molti docenti e operatori, però, i sei mesi dalla seconda dose stanno scadendo e la preoccupazione è mantenere un livello alto di protezione. Per questo il presidente Alberto Cirio e l’assessore alla sanità Luigi Icardi chiedono al commissario Francesco Figliuolo l’autorizzazione a partire con la terza dose anche per la scuola, una platea di circa 120mila persone in Piemonte: “È un’altra delle categorie da mettere in sicurezza per garantire la scuola in presenza”, spiegano presidente e assessore, che già avevano fatto il pressing a Roma per partire con la terza inoculazione per il personale sanitario: “Dopo il personale sanitario e gli over 80 è fondamentale mettere a disposizione subito la dose aggiuntiva per chi lavora nel nostro sistema scolastico. Per garantire la scuola in presenza che rappresenta una assoluta priorità”.

In questi ultimi giorni si registra un aumento di ricoveri: in terapia intensiva ora ci sono 22 ammalati di Covid (+ 1). Negli altri reparti si è superata la soglia psicologica dei 200 ricoveri: sono 203 (15 in più nelle ultime 24 ore). Sono 193 i nuovi casi.