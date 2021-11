A Capriata d’Orba l’inaugurazione del monumento al Milite Ignoto

Capriata d’Orba – Sarà inaugurato domani, a Capriata d’Orba, il monumento dedicato al centenario del Milite Ignoto. Le celebrazioni, previste per oggi, slitteranno dunque a domani in occasione, appunto, dell’inaugurazione che avverrà nel piazzale antistante il cimitero.

Un monumento realizzato nello storico viale dedicato ai caduti della Prima guerra mondiale, vicino alla lapide dei Caduti di tutte le guerre. La riqualificazione del viale monumentale è terminata l’anno scorso. L’adeguamento dell’area, avviato per il centenario della guerra del ’15-’18, ha richiesto più tempo a causa della crisi con una sosta forzata nel 2019 a causa dell’alluvione, che ha invertito le priorità. Poi la sospensione dei lavori per il lockdown. L’emergenza sanitaria non è finita ed è arrivata un’altra alluvione, ma il Comune di Capriata ha portato a termine anche l’omaggio al Milite Ignoto. L’area è caratterizzata da settanta croci restaurate. Gli elmetti sono stati recuperati e tirati a lucido accanto ai nomi. Gli alberi sono stati sostituiti.