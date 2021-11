A Valenza black out sempre più frequenti

Valenza – I black out a Valenza pare stiano diventando all’ordine del giorno. Recentemente è successo in via Carlo Alberto, Regione Fogliabella, via Dalla Chiesa.

I cittadini, da parte loro, segnalano anche perché la mancanza improvvisa di luce ultimamente è capitata alle 18:30 e a quell’ora, adesso, è buio. Qualche giorno fa anche sulla strada che dalla stazione ferroviaria conduce in viale della Repubblica, stesso problema riscontrato anche in Circonvallazione Ovest.

Sui social si danno consigli come quello di chiamare l’Ufficio tecnico del Comune, ovviamente vuoto alle 18 di un normale pomeriggio, mentre altri spiegano che è meglio annotarsi il numero impresso su uno dei pali della luce e chiamare poi l’Enel. Non manca neanche l’ironia con qualcuno che dice di telefonare direttamente all’assessore Paolo Patrucco, “che però sembra essere diventato sordo”. Ma Patrucco rimanda il problema al sindaco Maurizio Oddone, che ha la competenza dei Lavori pubblici.

Il problema, insomma, sta diventando serio in una città dove la sicurezza è messa sempre al primo posto e dove nel buio fioriscono, come in ogni centro città, i furti e le situazioni in cui non ci si sente a proprio agio. La precedente amministrazione avviato un progetto di project financing a spese zero per il Comune perché il promotore avrebbe guadagnato direttamente dal risparmio del consumo elettrico, con l’installazione di luci a led. Era stato individuato anche il promotore nella impresa Engie. Si trattava di fatto di internalizzare i punti luce di proprietà di Enel Sole ancora presenti in città.

Luca Ballerini, nella precedente amministrazione assessore ai Lavori Pubblici, racconta di avere chiesto ripetutamente in commissione e in consiglio comunale aggiornamenti e risposte sul problema specifico senza, però, ricevere risposte esaustive.