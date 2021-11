Dal Comando Carabinieri Alessandria: giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

Il 4 novembre è il giorno della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, di Festa per l’Unità Nazionale. Come da tradizione, l’Arma dei Carabinieri della provincia di Alessandria ha partecipato, unitamente alle rappresentanze delle altre Forze Armate e di Polizia, alla cerimonia in programma nel Capoluogo, commemorando la significativa ricorrenza, che ha visto la deposizione di una Corona d’alloro al Monumento ai Caduti della I Guerra Mondiale alla Caserma “Valfré” e di una Corona intestata “Alessandria ai suoi Caduti” al Monumento ai Caduti di corso Crimea, oltre ai momenti dal forte valore evocativo dell’Alzabandiera e dell’Ammainabandiera a cura dei Carabinieri.