Dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: resoconto servizi dei Carabinieri di Ozzano Monferrato e Fubine

La Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato nel corso delle festività di Ognissanti ha implementato i controlli nei luoghi più sensibili: centri commerciali, cimiteri, arterie stradali e autostradali, scuole, centri cittadini e siti dismessi al fine di prevenire reati ed eventuali Rave Party. Giornalmente, sono stati impiegati nei controlli del territorio circa sessanta uomini, in divisa e in borghese, con l’ausilio di un drone per la sorveglianza delle zone boscose e delle pattuglie dei Carabinieri Forestali della Stazione di Casale Monferrato, al fine di prevenire assembramenti non autorizzati, abbandono di rifiuti, incendi boschivi e reati predatori in danno delle abitazioni dei paesi più piccoli e meno abitati.

Nell’ambito dei servizi svolti:

i Carabinieri di Ozzano Monferrato hanno denunciato in stato di libertà un quarantatreenne, con precedenti di polizia, per sottrazione e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto dall’autorità amministrativa. I Carabinieri, nel corso di un controllo presso l’abitazione del quarantatreenne, finalizzato alla verifica dell’affidamento in custodia della sua auto, sottoposta a sequestro amministrativo poiché trovata priva di assicurazione, scoprivano che era stata trasportata con un carroattrezzi e senza autorizzazione presso una ditta di autodemolizioni per la rottamazione;

un trentaduenne di origini rumene e un ventuenne, entrambi con precedenti di polizia, scoperti quali utilizzatori di un cellulare, oggetto di denuncia di furto, attraverso gli esami dei tabulati telefonici, rinvenendo il dispositivo a casa del 21enne nel corso di una perquisizione;

i Carabinieri di Fubine, in esito a due distinti controlli, hanno sanzionato un cinquantacinquenne, dipendente di un’impresa edile, sorpreso alla guida di un autocarro su cui trasportava rifiuti di costruzione e demolizione in violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; e un cinquantunenne che trasportava rifiuti provenienti da demolizioni edili senza averne titolo e senza essere iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, sottoponendo a sequestro il veicolo e il carico.