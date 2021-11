Domenica si insedia il nuovo vescovo di Tortona

Tortona – Sarà domenica, alle 16, il giorno in cui prenderà possesso canonico della diocesi Guido Marini, il nuovo vescovo di Tortona che ha preso il posto di Padre Vittorio Viola.

Alla cerimonia, concelebrata da molti vescovi delle diocesi vicine e dai vicari foranei, parteciperanno 20 persone per ognuno dei 10 vicariati che compongono la diocesi, in rappresentanza di tutti i fedeli del territorio.

Le celebrazioni potranno essere seguite, in diretta streaming, su Radio Pnr, sul sito della diocesi e anche sulle pagine Facebook dei media diocesani.

Genovese, 56 anni, monsignor Marini era stato segretario del cardinale alessandrino Canestri, ruolo che ricoprì anche con Tettamanzi e Bertone, prima della lunga esperienza in Vaticano come Maestro delle Celebrazioni liturgiche del Papa: 14 anni trascorsi al fianco di Benedetto XVI prima e Francesco poi. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 17 ottobre, direttamente dalle mani di Papa Francesco.

Tra i primissimi a utilizzare Internet in chiave evangelica, monsignor Marini ha fondato “preti nella rete”, e sul suo blog campeggiano le parole di sant’Ignazio di Antiochia: “Nulla è meglio di Gesù Cristo”.

Simbolico è anche lo stemma dove campeggia il motto scelto “Emitte spiritum tuum”, ossia “Manda il tuo spirito”, simbolico riferimento alla sua Genova. Al centro la Chiesa è evocata con l’antica allegoria della barca che, con la vela spiegata, naviga sul mare della storia e che raffigura anche l’emblema del capoluogo ligure, città natale di monsignor Marini, mentre il “mare araldico”, con le fasce ondate d’argento sull’azzurro, richiama in modo simbolico il suo nome.

L’evento di domenica sarà preceduto da una breve processione tra l’episcopio e il Duomo alla quale parteciperanno i religiosi e gli alti prelati invitati. Dalle 14 alle 19 la piazza sarà chiusa al traffico con divieto di sosta per tutti i veicoli. Modificata la viabilità anche attorno a piazza Duomo: corso Leoniero sarà chiuso nel tratto tra corso Montebello e la piazza (con possibilità di transito solo per i residenti). Dopo il suo ingresso in diocesi, monsignor Marini incontrerà i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i religiosi, ma soprattutto i giovani, in una giornata di festa a loro dedicata che coincide con la Giornata mondiale della gioventù in un calendario di appuntamenti che rappresenta solo l’inizio di un lungo itinerario per conoscere le diverse realtà diocesane.