Roberto Molina non è più commissario cittadino della Lega alessandrina

Alessandria – La motivazione ufficiale è “motivi personali”. Sarebbero quelli ad aver spinto Roberto Molina, commissario cittadino della Lega alessandrina, a rassegnare le dimissioni da quell’incarico. Ma pare non essersi solo quello alla base della decisione dell’esponente del Carroccio bensì, come da lui stesso sottolineato, anche una “profonda delusione per tutto quello che è successo” e per non essere stato difeso da nessuno della Lega.

Il riferimento è a quello che è successo a Finpiemonte dove Molina era stato nominato presidente, poco più di un anno fa, per dimettersi nell’estate e anche allora aveva detto “motivi di salute”.

La finanziaria cassaforte della Regione era finita nel caos in estate per presunte irregolarità, poi a settembre un esposto della Regione aveva portato la Procura a indagare su Finpiemonte per il reato di falso.

Nel dettaglio si trattava di un centinaio di pagine finite sul tavolo del procuratore aggiunto che vennero assegnate al pm Francesco Pelosi, proprio a pochi giorni dall’assemblea per l’approvazione del nuovo statuto della finanziaria regionale.

Molina si è sempre dichiarato estraneo o ogni manovra per favorire se stesso o altri e ha voluto ricordare che solo alcuni consiglieri del Cda lo avevano difeso e non della Lega. In pratica ha voluto far capire come non abbia raccolto la solidarietà dei colleghi di partito e in un momento delicato come le comunali che ad Alessandria si terranno a maggio, l’esponente del Carroccio ha deciso di fare un passo.

“È necessario – ha scritto Molina nella lettera di dimissioni – che il Partito abbia ogni sua struttura pienamente efficiente, guidata da uomini preparati ma soprattutto motivati”.