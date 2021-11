Rugby: netta vittoria dell’Alessandria contro il Cuspo

Alessandria – Davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, nonostante la pioggia, l’Alessandria Rugby, in verde per onorare la partnership con le Tre Rose Rugby di Casale, ha giocato un buon rugby, anche se la formazione sia ancora in pieno fase di rodaggio, vincendo nettamente contro il Cuspo.

Partita subito sbilanciata a favore dei grigi che vanno a segno con Luzi dopo pochi minuti. Nonostante una mischia non proprio competitiva e con scarsa amalgama e una touche non in giornata, la struttura difensiva dei padroni di casa regge e aiuta molto il reparto arretrato a creare qualche occasione clamorosa non concretizzata proprio nell’ultimo passaggio.

Il brutto infortunio per Bryan Romero, leggero trauma cranico ma con frattura mandibolare, sposta gli equilibri e i grigi fanno una partita di orgoglio fatta da placcaggi e recuperi.

Solo l’ultima azione, dopo 20 minuti di fase d’attacco, regala ai padroni di casa la meta del definitivo 12 a 0 grazie ad una ripercussione di Riccardo “Red” Righini concretizzata da Sidibe.

Mentre la prima squadra riposerà, questo fine settimana l’U15 di Zito sarà impegnata sul campo dei “Ferrovieri” contro i pari età del Rivoli Rugby sabato 6 novembre alle 16. Sarà la prova del 9 per capire lo stato di forma e l’accrescimento tecnico tattico dei giovani grigi.

Appuntamento casalingo, ma questa volta sul nuovo campo di Cabanette, anche per l’U13 di Lusci-Zucconi che ospiteranno, domenica 7 novembre alle 10, i pari età di Novi, Tre Rose e Ivrea Rugby.

Alessandria – Cuspo 12-0 (4-0)

Marcatori : Luzi (non Trasformata) – Sidibe (Trasformata da Pizzolato)

Formazione: Pareti (Chiarlo) , Caponiti, Lifredi (Ockacha), Shpella, Abaka (Amerio), Piacentini, Vulturescu (Tassagna), Agandja , Luzi, Pizzolato, Romero (Sidibe), Rogoz, Cacciatore (Righini), Alexandrescu, Cainzo

A disposizione: Montenegro.