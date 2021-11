Sorpresa sul treno dalla Svizzera con documenti falsi: nei guai la cognata di Marcell Jacobs

Alessandria – È finita nei guai Patricia Daza, 37 anni di Novi Ligure, sorella maggiore di Nicole, la compagna di Marcell Jacobs, medaglia d’oro nei 100 metri e nella staffetta 4×100 alle olimpiadi di Tokyo.

Sabato scorso la donna, sottoposta ad un divieto di allontanamento dalla provincia di Alessandria, è stata intercettata dalla Finanza alla stazione di Chiasso mentre stava cercando di fare ritorno dalla Svizzera dove non avrebbe potuto andare. Patricia Daza è infatti stata condannata per alcuni reati contro il patrimonio, tra cui anche dei furti, e su di lei grava il divieto di allontanarsi dalla provincia di Alessandria.

Fermata dai finanzieri, ha mostrato la carta d’identità ma i documenti non coincidevano con foto e generalità. I veri documenti sono stati trovati dalla Guardia di Finanza non appena l’hanno perquisita. Subito sono scattate le verifiche: la donna con precedenti penali, risultava soggetta al divieto di espatrio. La donna non ha potuto far altro che confessare davanti ai due documenti e alle informazioni in possesso dai finanzieri. La Daza ha poi dichiarato di essere anche la cognata di Marcell Jacobs, cosa che però non le ha permesso di evitare una denuncia per sostituzione di persona.

Immediata è stata anche la segnalazione al Tribunale di sorveglianza per aver infranto il divieto di allontanarsi dalla provincia. La donna ha nominato un avvocato di fiducia ma non sono chiari anche i motivi dello spostamento in Svizzera che le sono costati una denuncia e, non si esclude, anche ulteriori provvedimenti restrittivi.