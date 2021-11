Casale Fbc: Giuseppe Alessio nuovo responsabile Commerciale e Marketing

Casale Monferrato – Nuovo responsabile Commerciale e Marketing per il Casale Fbc. Si tratta di Giuseppe Alessio che, come affermato dalla società nerostellata tramite un comunicato, “ricoprirà un ruolo delicato in linea col progetto di crescita prefissato dalla proprietà”.

Giuseppe Alessio è stato direttore nelle filiali di S. Vittoria d’Alba in Cinzano e di Castagnole delle Lanze per la Banca D’Alba, successivamente ha ricoperto l’incarico di Recruiting Manager presso la Banca Mediolanum. Da sedici anni è Financial Manager presso la Fimer srl.