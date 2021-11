Dalla Questura di Alessandria: bilancio settimanale dell’attività della Polizia di Stato nelle stazioni e sui treni in Piemonte e Valle d’Aosta

Durante la settimana appena trascorsa sono stati intensificati i servizi di prevenzione e vigilanza per una più incisiva azione di contrasto alla microcriminalità presso alcune stazioni non presidiate dal personale della Polizia Ferroviaria, con l’impiego di personale nelle ore pomeridiane e serali, anche a bordo treno.

In particolare sul territorio provinciale:

La Polizia Ferroviaria di Alessandria ha arrestato un sessantacinquenne italiano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Gorizia. L’uomo è stato controllato durante un servizio di vigilanza a bordo di un intercity notte sulla tratta Roma- Alessandria, nei pressi della stazione di Livorno. Dagli accertamenti in banca dati è emersa una misura cautelare dovendo scontare, lo stesso, un anno e otto mesi di reclusione, oltre ad una pena pecuniaria di 309.00 euro per i reati di furto aggravato, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il sessantacinquenne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Livorno.

Ad Alessandria, gli agenti della Polfer, al termine di un’attività investigativa, hanno identificato e denunciato quattro minori, per oltraggio e rifiuto di generalità. In particolare, lo scorso mese di settembre, i ragazzi a bordo di un convoglio, all’atto dei controlli hanno offeso la capotreno, rifiutandosi di pagare il biglietto e di declinare le proprie generalità.

Sempre ad Alessandria un trentaquattrenne tunisino è stato denunciato per procurato allarme, dopo che lo stesso ha dichiarato di essere stato presumibilmente avvelenato rifiutandosi poi all’arrivo del personale sanitario di essere accompagnato in ospedale.

Nell’ambito dell’operazione “stazioni sicure”, il personale del Posto Polfer di Novi Ligure, durante i servizi presso la stazione di Serravalle Scrivia ha elevato due sanzioni amministrative per violazione al Regolamento di Polizia Ferroviaria, nei confronti di due iracheni di 23 e 34 anni che hanno pericolosamente attraversato i binari ferroviari.