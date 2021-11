Incendio alla casa di riposo di Solero: uno degli ospiti rimasto gravemente ustionato

Solero – Un incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle undici, alla casa di riposo di Solero in via XX Settembre. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con un’autobotte e per domare le fiamme ci sono volute circa due ore e mezza. Uno degli ospiti della struttura ha riportato gravi ustioni ed è stato trasportato, in elisoccorso, al Cto di Torino. Altri ospiti, in condizioni meno preoccupanti, sono stati invece trasportati all’ospedale di Alessandria per accertamenti.

Sulle cause dell’incendio stanno adesso indagando i Carabinieri di Alessandria. In base alle prime ricostruzioni l’incendio sarebbe partito da una delle stanze del complesso.

Aggiornamento delle 13:32

Si chiama Mario Gallinotti, 74 anni, l’uomo che ieri sera è rimasto gravemente ustionato in seguito all’incendio scoppiato alla casa di riposo di Solero e poi trasportato in elisoccorso al Cto di Torino.

Gallinotti è rimasto seriamente ferito a seguito di un incendio scoppiato nella stanza dove riposava, all’interno della Casa di Riposo “Il Castello” di Solero, in via XX Settembre.

L’altro ospite, un uomo di 73 anni, che riposava nella stanza interessata dalle fiamme è stato portato all’ospedale di Alessandria per accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

In base a quanto appurato dagli inquirenti, sembra che a far scattare la scintilla che ha provocato l’incendio sia stata la batteria di un cellulare in carica proprio nella stanza. Le fiamme avrebbero poi raggiunto il letto dove riposava Gallinotti.