Pugilato: il 14 novembre a Genova Luciano Randazzo sfida il nicaraguense Mysol al 2° trofeo “La Lanterna”

Alessandria – Quattro mesi dopo l’infortunio alla spalla nel corso del combattimento per il titolo della Comunità europea, Luciano Randazzo salirà di nuovo sul ring.

Il ventinovenne pugile alessandrino sfiderà il 14 novembre, a Genova, il pugile originario del Nicaragua Escobar Mysol per il 2° “Trofeo La Lanterna”, competizione che si articolerà sulla distanza delle sei riprese.

All’angolo, con Randazzo, ci sarà sempre il maestro Adriano Gadoni, dell’Associazione pugilistica valenzana.

Per Randazzo, due volte campione italiano, dunque un primo esame per testare la propria condizione fisica dopo l’infortunio.