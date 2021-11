A fuoco otto autoarticolati al polo logistico di Villalvernia

Villalvernia – Incendio di autoarticolati, ieri sera intorno alle nove, al polo logistico di Villalvernia in piazza Vittorio Veneto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortona unitamente ai colleghi di Novi Ligure e di Alessandria.

Non ancora accertate le cause dell’incendio che ha coinvolto otto mezzi. Le opere di spegnimento e bonifica sono state particolarmente complesse a causa della necessità di verificare l’integrità del contenuto dei container. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Villalvernia per le valutazioni del caso. Il fuoco ha sprigionato parecchio fumo e oggi Arpa verificherà le conseguenze del rogo.