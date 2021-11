Alessandria 0 – Ternana 2, la frittata è servita: le pagelle

Pisseri 6 – Due gol in un tempo senza avere responsabilità.

Parodi 6 – Centrale sinistro. A uomo su Partipilo che al quarto se ne va, crossa in area e Donnarumma inventa il gol del vantaggio: bravi entrambi gli attaccanti avversari, nell’occasione. Discorso valido pure in occasione del raddoppio, sempre il centravanti ma al 41′.

Di Gennaro 5,5 –“ Rema” da centrale difensivo e torna negli spogliatoi per il riposo sotto di due gol. Nella ripresa il refrain non cambia: la superiorità degli ospiti non è mai in discussione.

Prestia 5,5 – Idem come sopra benchè il suo avversario diretto abbia fatto l’inverno nei primi 45’.

Pierozzi 5,5 – Quarto centrocampista a destra. Due cose decenti nella prima frazione ma far male all’avversario è un’altra cosa.

Mustacchio (dal 53’) 5,5 – Cambia cambia, che non cambia una minchia.

Milanese 5,5 – Mediano sinistro, si inventa due serpentine nei primo 45’, ma lo spessore del mediano è ancora un’altra cosa. La ripresa è come la prima parte.

Palombi (dal 79’) sv.

Casarini 6 – Bel primo tempo per il capitano, ma non cambia gli equilibri, La ripresa si poteva pure non giocarla.

Beghetto 5 – Scende sulla fascia qualche volta nel 1°tempo ma i suoi servizi sono spesso fradici. Quando esce non se ne accorge nessuno.

Lunetta ( dal 79’) 5 – Quando entra non se ne accorge nessuno.

Chiarello 6 – La mezza punta segna pure al 34’ su una seconda palla in uscita dall’ area ternana ma il Var, con ragione, dice no. Il migliore dei suoi.

Corazza 5 – L’impalpabile.

Arrighini (dal 64’) 5,5 – L’impalpabile due.

Kolaj 5 – L’impalpabile tre.

Orlando (dal 64’) sv – Non diciamo niente.

Allenatore – Moreno Longo

In panchina: Arrighini, Benedetti, Celesia, Crisanto, Gerace, Lunetta, Mustacchio, Orlando, Palazzi, Palombi, Russo, Speranza.