Dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: proseguono i controlli anti rave a Casale

Casale Monferrato – A Casale Monferrato non si molla la presa sui possibili raduni rave in una delle zone in passato molto frequentata per questo tipo di eventi. I Carabinieri di Casale Monferrato, guidati dal Capitano Christian Tapparo, insieme alle altre forze dell’ordine, stanno infatti proseguendo con successo il controllo della zona solitamente adibita a manifestazioni musicali all’aperto. Questo sabato, 6 novembre 2021, proprio grazie a queste attività sono stati individuati due camper francesi. I controlli proseguiranno durante tutto il weekend.