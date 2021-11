Deceduto l’anziano rimasto gravemente ustionato nell’incendio della Casa di Riposo di Solero

Torino – Non ce l’ha fatta Mario Gallinotti, 74 anni, l’uomo rimasto gravemente ustionato durante l’incendio alla Casa dì Riposo “Il Castello” a Solero. L’anziano è mancato poco dopo il ricovero al Cto Torino.

L’incendio nella struttura in via XX Settembre si è sviluppato alle undici e un quarto dì giovedì 4, probabilmente per il surriscaldamento della batteria di un cellulare che ha poi sprigionato le fiamme.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato tre ore prima dì riuscire a sedare le fiamme e subito avevano tratto in salvo gli ospiti della residenza spostandoli in una zona sicura. Un’altra persona, rimasta intossicata, era stata trasportata all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto hanno lavorato anche ì Carabinieri e il 118.