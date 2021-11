La Ternana passa al “Mocca”: una doppietta di Donnarumma stende l’Alessandria

Alessandria (Alessandria 0 – Ternana 2) – Ancora una sconfitta, la seconda di fila, per l’Alessandria che dopo il ko esterno a Monza ne rimedia un altro al “Moccagatta” contro la Ternana, dodicesima giornata di andata del campionato di Serie B, avversario non irresistibile che ha avuto il merito di crederci e di lottare di più rispetto ai piemontesi.

Decisivo Donnarumma che con una doppietta ha permesso agli umbri di portare a casa la sfida.

A onor del vero cosa chiedere di più a un collettivo, quello grigio, che certamente ha il merito di metterci il cuore in tutti i match ma che evidenzia diversi limiti? Certo il campionato è ancora lungo ma se la società non farà qualcosa, soprattutto col mercato invernale, sarà davvero dura mantenere la categoria.

La cronaca.

Longo schiera Pierozzi, fresco di convocazione nell’Italia Under 20, al posto di Mustacchio, e l’esperienza a sinistra, con Beghetto. In attacco la spunta Chiarello.

La Ternana è la stessa di sei giorni fa: unico cambio Boben al posto di Capuano out per 40 giorni. Ai box anche Ghiringhelli, fino alla vigilia in ballottaggio con Defendi.

Al 15′ passa in vantaggio la Ternana: palla di Falletti per Donnarumma, che si infila tra Parodi e Di Gennaro e batte Pisseri un pallonetto.

Al 25′ sul cross di Pierozzi da destra la difesa libera a fatica, la palla taglia l’area e nessuno riesce ad intervenire.

Al 34′ pareggio dell’Alessandria: segna Chiarello che riprende la conclusione di Corazza repinta da Iannarilli. Ma c’è una posizione irregolare di Corazza, segnalata dal Var e l’arbitro Camplone di Pescara annulla.

Al 41′ raddoppia la Ternana: ancora una apertura di Falletti, per Partipilo, sul secondo palo per il colpo di testa di Donnarumma che batte Pisseri per la seconda volta.

Il primo tempo termina senza altri episodi degni di nota.

Nella ripresa nessun cambio nelle due formazioni.

Al 3′ va giù in area Corazza, nel contrasto con Boben. Per l’arbitro tutto regolare.

All’8′ primo cambio nelle file dell’Alessandria: dentro Mustacchio per Pierozzi.

Al 19′ altri due cambi: fuori Kolaj e Corazza, dentro Orlando e Arrighini.

Al 31′colpo di testa di Di Gennaro, Iannarilli blocca sulla linea.

Al 35′ Palombi impegna Iannarilli con una bella conclusione. Longo sposta Mustacchio a sinistra.

Al 41′ occasione gol per l’Alessandria, sul cross di Mustacchio, Celli salva sulla linea.

Non succede, poi, più niente e dopo 4′ di recupero l’arbitro Camplone fischia la fine del match. L’Alessandria insacca, così, il secondo ko di fila e resta sempre più invischiata in zona retrocessione. Servirà di certo una svolta, uno scossone, forse con acquisti nel mercato di gennaio, per portare in porto la salvezza e permettere a mister Longo di restare nella serie cadetta. (Foto tratta dal web).



Alessandria (3-4-3):Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi (8’st Mustacchio), Casarini, Milanese (34’st Palombi), Beghetto (34’st Lunetta); Chiarello, Corazza (19’st Arrighini), Kolaj (19’st Orlando). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Palazzi,Gerace, Celesia. All.: Longo

Ternana (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi (29’st S.Diakite), Sorensen, Boben, Martella (22’st Celli); Proietti, Palumbo; Partipilo (37’st Agazzi), Falletti, Furlan /37’st Salzano); Donnarumma (22’st Mazzocchi). A disp.: Vitali, Krapikas, Kontek, Paghera, Peralta,Pettinari, Koutsoupias. All.: Lucarelli

Arbitro: Camplone di Pescara

Reti: pt 15′ e 41′ Donnarumma

Ammoniti: Beghetto, Partipilo. Sorensen, Agazzi per gioco falloso

Corner: 8-3

Recuperi: 2+4

Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni, spettatori 2.300 circa.