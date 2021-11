Serie D: il Casale batte al “Palli” il Fossano e si porta ulteriormente vicino alla vetta

Casale Monferrato – Vittoria interna per il Casale Fbc che, al “Palli”, ha battuto 2-0 il Fossano nella sfida valida per la decima di andata del campionato di Serie D Girone A. Decisive, nelle file della compagine monferrina, le reti di Forte, al 28′ del primo tempo, e di Ricciardo, al 21′ della ripresa.

Con questi tre punti i nerostellati salgono in classifica a quota 22, al momentaneo secondo posto a soli due punti dal Chieri capolista ovviamente in attesa della sfida dei torinesi, domani, fuori casa contro il fanalino di coda Rg Ticino e delle gare di Novara e Hsl Derthona, rispettivamente contro Sanremese, fuori casa, e Città di Varese, al “Coppi”. (Foto tratta dal web).