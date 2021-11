Bertram Derthona sconfitta di misura sul parquet di GeVi Napoli

Napoli – Ha lottato fino all’ultimo ma ha raccolto una sconfitta la Bertram Derthona sul parquet della GeVi Napoli (79-82) nel posticipo del campionato di Serie A di pallacanestro, settima giornata di andata.

Partenza migliore dei padroni di casa che nelle proprie file hanno ancora numerose defezioni, ancora assente Jeremy Pargo, l’erede designato di Josh Mayo tornato negli Stati Uniti, out anche Parks ed Elegar: al PalaBarbuto i partenopei rifilano ben presto scarti in doppia cifra alla Bertram che però nel secondo quarto, grazie agli exploit di Ariel Filloy, chiude sul -3 di distanza dai padroni di casa. I locali tornano alla carica al rientro dagli spogliatoi, ispirati dal solito inarrestabile Velicka, e ristabiliscono gerarchie, tecniche e di parziale. Solo nel finale Tortona riuscirà a recuperare il distacco, -1 ad appena 1′ dal termine, sempre grazie alla mano caldissima di Filloy dall’arco. Purtroppo insufficiente per soffiare la vittoria da sotto il naso ai partenopei, quanto basta per vivere un ultimo quarto decisamente più aperto di quanto desse a intendere buona parte del match.

Gevi Napoli-Bertram Derthona 82-79

(23-12; 16-24; 21-14; 22-29)

Napoli: Zerini 8, McDuffie 9, Matera ne, Coralic ne, Velicka 26, Cannavina ne, Marini 10, Elegar ne, Uglietti, Lombardi 11, Rich 16, Grassi ne. All. Sacripanti

Tortona: Wright 5, Tavernelli 10, Filloy 21, Mascolo 5, Severini ne, Sanders 2, Daum 17, Cain 10, Macura 2, Cannon 7, Mortellaro ne, Rota ne. All. Ramondino.