Sessantottenne ferito a una caviglia durante una battuta di caccia al cinghiale a Visone

Visone – Ancora un incidente di caccia in provincia di Alessandria. Un cacciatore di 68 anni è rimasto ferito stamane durante una battuta di caccia al cinghiale a Visone. Trasportato all’ospedale di Alessandria in codice rosso, non è in pericolo di vita: ha riportato lesioni a una caviglia.

Secondo quanto scoperto dai Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini, l’uomo è stato ferito da un sessantasettenne che era a caccia con lui che ha visto passare un cinghiale ed ha fatto fuoco, colpendo però il collega a una caviglia. Il sessantasettenne è stato denunciato per lesioni colpose.