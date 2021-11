Col 96,4% dei geni umani è la persona della foresta: fratello Orango

Manila (Mona Gonzalez) – Dobbiamo salvaguardare la rete della vita e preoccuparci delle altre specie viventi con cui condividiamo questo pianeta. I tarsi pigmei mangiano e ospitano insetti che abbiamo visto a casa – insetti, ragni, lucertole, cimici, pidocchi, pulci, nematodi e tenie. Le vaquita sono predate da grandi squali e orche, tenendole lontane da noi. Ma sono rimaste solo 10 vaquita e in loro assenza, la dieta di squali e balene potrebbe cambiare. Una tigre in natura indica che la foresta che abita è sana e diversificata. A partire da ora, ci sono 3.900 tigri in natura a livello globale e più del doppio (8.000) in cattività. Proteggendo la rete della vita, costruiamo un mondo più gentile per tutti. “Dicono che – scrive Michelle Desilets, direttrice del Orangutan Land Trustse – dai uno scimpanzé un cacciavite, lo romperà; se dai a un gorilla un cacciavite, lo butterà sulla spalla; ma se dai a un orango un cacciavite, aprirà la sua gabbia e se ne andrà”.

Gli oranghi sono belli con pelliccia di zenzero, alcuni denti dall’aspetto umano e occhi espressivi. Sono anche acutamente intelligenti. Sono esigenti riguardo ai loro letti, che costruiscono con foglie alte fino a 100 piedi su un albero. Cambiano i loro letti ogni giorno, più spesso di quanto le persone cambino le lenzuola. Potrebbero anche cambiare una seconda volta in un giorno se fanno un pisolino. E se riutilizzano un letto di notte, aggiungeranno almeno alcuni rami.

Sono i più grandi mammiferi viventi sugli alberi del mondo. I maschi di orango del Borneo (Pongo pygmaeus) e orango di Sumatra (P. abelii) possono pesare da 50 a 90 chili. Una terza specie di orango, l’orango Tapanuli (Pongo tapanuliensis), è stata avvistata per la prima volta nel 1939, di nuovo nel 1997, ed è stata riscoperta nel 2017. Può crescere di 140 cm di altezza e pesa da 70 a 90 chili.

Il peso dell’orango aggiunge pericolo alla loro navigazione attraverso le cime degli alberi. Mette ulteriore pressione sui rami. Se cadono da 30 m di altezza, possono morire. Quindi andare in sicurezza da un albero all’altro in cerca di cibo è più una sfida per loro che per altre creature arboree.

Il cibo preferito degli oranghi è la frutta matura, come litchi, fichi e mangostani. Succhiano anche il miele e bevono acqua dai buchi nei tronchi. Possono mangiare foglie, semi, corteccia e fiori. Mangiano anche insetti, uova, uccelli, piccoli mammiferi e pesci in un ruscello.

Gli oranghi navigano tra gli alberi muovendosi in modo non uniforme, intrecciando diversi movimenti da un ramo all’altro. Possono camminare in posizione eretta, quindi passare al brachiare (oscillando braccio a braccio attraverso i rami). Si arrampicano usando sia le mani che i piedi, si arrampicano, si aggrappano a quattro arti e oscillano vigorosamente per manovrare i rami quando ci sono grandi spazi tra gli alberi. Ondeggiando avanti e indietro spingono i rami abbastanza vicini l’uno all’altro, in modo che possano saltare da un albero all’altro. Ma a volte, un orango maschio camminerà semplicemente fino a due miglia al giorno. Gli oranghi sono i più grandi mammiferi arboricoli del mondo.

L’uomo della foresta

Circa il 96,4% dei geni di un orango sono umani. Condividono 28 caratteristiche fisiche umane e anche una serie di tratti comportamentali umani.

Per esempio:

Ridono. Un orango rise così forte di un trucco magico che cadde sulla schiena. Anche loro piangono. Darwin tenne una mela sopra un orango ma si rifiutò di dargliela. L’orango cadde sulla schiena e pianse. Mostrano tenerezza ai loro piccoli. Altre emozioni che Darwin notò furono vergogna e gioia. Alcuni dei loro denti sembrano denti umani. Hanno anche due buchi nei loro palati superiori, proprio come gli umani hanno aperture nel palato molle superiore delle nostre bocche. Hanno lo stesso tipo di influenza che abbiamo noi, e la loro temperatura normale è la stessa che è per noi. Possono parlare del passato. Nella foresta, se un orango individua un predatore, farà rumori forti in modo che il predatore sappia che è visto. Il loro suono avvisa anche altri oranghi di pericolo. Il suono di un orango può essere sentito a 1 km di distanza. Dopo che il predatore se n’è andato, gli oranghi continuano a fare rumore. La comunicazione è intenzionale, piuttosto che istintiva. Stanno discutendo del predatore che era appena stato spaventato. Hanno “fischietti”. Gli oranghi selvatici (P. pygmaeus wurmbii) a volte usano le foglie come un fischio per amplificare il loro suono naturale. Un orango maschio può eseguire una lunga serie di varie versioni di grugniti che possono essere ascoltati a un chilometro di distanza nella foresta. Lo fanno per ingannare gli ascoltatori facendogli credere di essere più grandi di quello che sono. Usano rami frondosi per fare cappelli e ombrelli e fare mantelle usando foglie grandi. A volte indossano viti di foresta come collane. Gli oranghi usano i rami per ottenere insetti e miele dai buchi nei tronchi. Usano anche bastoncini per rimuovere i semi dai frutti con peli pungenti. Gli oranghi sono semi-solitari. Hanno comunità ampiamente disperse, con il prossimo vicino fino a 15 miglia di distanza, ma tutti conoscono ogni membro della comunità e aggiungono regolarmente nuovi amici al loro gruppo. In un centro di soccorso, un orango n ha usato una sega per tagliare una tavola di legno. Possono martellare i chiodi nel legno e lavare i vestiti usando il detersivo. Irangutanisalvati hanno imparato la lingua dei segni e un orango salvato ha imparato oltre 150 segni diversi. Gli oranghi nei centri di soccorso spesso imitano ciò che fanno i loro assistenti umani. La mano di un orango assomiglia a una mano umana con dita lunghe e pollici opponibili. Gli oranghi hanno un grande cervello, proprio come gli umani.

Gli oranghi risalgono al Pleistocene. Poi, circa 16 milioni di anni fa, si separarono dalle specie discimmie, a causa dei loro stili di vita molto diversi, essendo le uniche scimmie arboree al mondo. C’è stato un tempo in cui gli oranghi abitavano tutto il sud-est asiatico. Oggi vivono solo nelle isole del Borneo e di Sumatra.

Una specie in via di estinzione

Tutte e tre le specie di oranghi, vale a dire Sumatra, Borneo e Tapanuli, sono classificate nella lista rossa IUCN come in pericolo critico e in diminuzione.

La più grande minaccia alla loro esistenza è la distruzione dell’habitat, principalmente per le piantagioni di olio di palma. Dal 1903, circa il 97% delle foreste di pianura sono state distrutte, in gran parte per cedere il posto a redditizie piantagioni di olio di palma. L’olio di palma viene utilizzato negli alimenti trasformati e negli alimenti per friggere. È anche un ingrediente che viene utilizzato per produrre trucco, dentifricio, detergenti, detergenti, sapone per il corpo, cera e inchiostro, tra gli altri.

A livello globale, l’85% dell’olio di palma proviene dall’Indonesia e dalla Malesia. Questa è un’industria ad alto rendimento e il costo di produzione è basso, a meno che non si tiene conto degli oranghi. Nel 1980 sono stati prodotti circa 4,5 milioni di tonnellate di petrolio. Questo era salito nel 2014 a 70 milioni di tonnellate. Le piantagioni di palme a livello globale a partire dal 2017 occupavano 18,7 milioni di ettari di terra.

Anche alberi di 1.000 anni vengono abbattuti per il petrolio. Questi alberi, giovani e vecchi sono l’unica abitazione di oranghi. È necessario essere più consapevoli nel perseguire questo settore. C’è bisogno di trovare possibilità alternative per il petrolio. La seconda più grande minaccia è il bracconaggio. È illegale, ma i bracconieri uccidono ancora le madri di oranghi protettivi per ottenere i loro bambini. Come animali domestici, vendono per US $ 500. Sono anche venduti a zoo corrotti. Un’altra minaccia, mining, richiede anche la distruzione di enormi terreni forestali per costruire strade che conducono a terre remote. Provoca anche rifiuti e inquinamento, che danneggiano le specie all’interno dell’ecosistema. La quarta minaccia è la devastazione del territorio, a causa di ripetuti incendi nelle foreste subtropicali. Poiché gli oranghi si muovono lentamente, sono spesso messi alle strette in mezzo al fuoco. Il cambiamento dell’umidità dell’aria può aumentare insetti, piante invasive e malattie forestali, oltre a problemi di qualità dell’aria che stresseranno ulteriormente gli alberi. Quinto, gli oranghi sono occasionalmente mangiati da alcuni indigeni, taglialegna migranti e lavoratori delle piantagioni a cui non è vietato mangiare carne selvatica di primati.

Possibile estinzione

La dottoressa Susannah Thorpe, della School of Biosciences dell’Università di Birmingham, ha dichiarato a Science Daily: “Se la distruzione dei terreni forestali non rallenta, l’orango di Sumatra potrebbe estinguersi entro il prossimo decennio. Ora che sappiamo di più su come si muovono attraverso gli alberi e sul modo unico in cui si adattano alle sfide nel loro ambiente, possiamo capire meglio le loro esigenze. Questo potrebbe aiutare a reintrodurre gli animali salvati nelle foreste e gli sforzi per conservare il loro ambiente”.

Le stime più recenti delle dimensioni e delle distribuzioni della popolazione di oranghi possono essere trovate sul sito web della Lista Rossa IUCN delle specie minacciate,che indica che circa 7.300 oranghi di Sumatra (Pongo abelii) vivono in natura. I numeri dell’orango del Borneo (Pongo pygmaeus spp.) sono da 45.000 a 69.000. Tuttavia, queste stime sono state effettuate dagli anni 2000 al 2003. Da allora, gli oranghi hanno subito molta perdita di habitat su entrambe le isole, quindi i numeri attuali potrebbero essere molto più bassi di quanto dichiarato dalla Lista Rossa IUCN.

Un sottile raggio di luce

In mezzo a così tanti danni inflitti agli oranghi, c’è un sottile raggio di luce. Alcuni zoo tengono gli oranghi in modo che il loro numero possa aumentare, per essere tenuti come popolazioni sostitutive o per essere rilasciati in zone protette in natura.

Gli oranghi stanno crescendo di numero, con la cura protettiva di buoni zoo. La gravidanza più recente è stata annunciata il 21 ottobre 2021 dallo zoo di Audubon a New Orleans. La loro femmina di orango di Sumatra di 12 anni, Menari, è incinta di due gemelli, il che è molto raro. C’è solo l’1% di possibilità di gemellaggio di oranghi, ma Menari e il padre, Jambi, avranno due bambini entro la fine dell’anno o a gennaio 2022.

Il valore ecologico degli oranghi

Gli oranghi funzionano come specie ombrello protettiva in un ecosistema. Concentrarsi sulla conservazione degli oranghi potrebbe essere una mossa strategica perché gli oranghi richiedono un grande habitat per vagare comodamente nella chioma della foresta, dove ottengono il 90% dei loro frutti. Gli oranghi hanno bisogno di un grande spazio perché normalmente vivono da soli. Quindi ogni individuo ha bisogno della propria parte di terra.

Quando si mette da parte un grande spazio forestale sicuro per gli oranghi, altre specie condivideranno questa foresta e vivranno in modo sostenibile. Ciò che è buono per uno è buono per tutto il resto. Questo è il motivo per cui sono una specie ombrello. Proteggono la foresta e la fauna selvatica che la abita. Quali benefici gli oranghi andranno a beneficio anche di tutti gli altri animali.

Nella foto: Orangutan del Borneo Pongo Pygmaeus nello zoo di Singapore