Eccellenza: sconfitte esterne per Acqui e Castellazzo

Alessandria – Turno da dimenticare per le due compagini alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza, Girone B, undicesima di andata.

L’Acqui ha perso, fuori casa, contro il Chisola per 3-2. Non sono dunque bastati i gol di Massaro e Carrese per consegnare la vittoria ai termali allenati da mister Arturo Merlo che in classifica scivolano al quinto posto.

Male anche il Castellazzo che, in casa del Giovanile Centallo, ha ceduto le armi per 2-0 per le reti messe a segno da Giraudo e Bergesio. In classifica i ragazzi allenati da mister Nobili restano fermi a quota sei punti, fanalino di coda del campionato. (Foto tratta dal web).