L’Unione Europea ammette che il vaccino anticovid non funziona a dovere e approva cinque terapie

Bruxelles – Il vaccino anticovid non funziona e la Ue corre ai ripari. Starebbero infatti arrivando ben cinque terapie di cui quattro sono anticorpi monoclonali attualmente in revisione da parte dell’Ema, un’altra è un immunosoppressore, già autorizzato per pazienti non Covid, che potrebbe ricevere l’ok anche per il Covid. Già da fine giugno l’Unione Europea rendeva noto che erano pronti i cinque strumenti terapeutici per la cura dei pazienti in tutta l’UE. Per la precisione si tratta dell’immunosoppressore Baricitinib e degli anticorpi monoclonali di nuovo sviluppo. Il commissario per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides (nella foto) ha assicurato che la Ue sta approntando un ampio portafoglio di terapie per il trattamento del Covid19 poiché il virus non scomparirà e i pazienti avranno bisogno di trattamenti sicuri ed efficaci. Altre terapie esistono già e funzionano benissimo. Una è quella che utilizza l’Idrossiclorochina, l’antibiotico e il cortisone.