Promozione: la Valenzana vince il derby con l’Arquatese ed è seconda, Novese battuta e quasi in zona playout

Alessandria – Gioie e dolori, nel campionato di Promozione Girone D, nona giornata di andata, per Valenzana Mado e Novese.

Gli orafi, al “Comunale”, hanno battuto, nel derby, l’Arquatese Valli Borbera per 2-0 grazie alle reti di Boscaro e Fiore. Un successo che permette ai rossoblù di salire al secondo posto, a due sole lunghezze dalla capolista Luese Calcio Cristo.

Male la Novese, sconfitta fra le mura amiche del “Girardengo” dai torinesi del Bacigalupo. Un ko che trascina la squadra allenata da mister Mattia Greco ormai quasi in zona playout.

Gli altri risultati delle alessandrine:

Asca – Luese Calcio Cristo 2-3

Ovadese – Gaviese 4-2

Pastorfrigor Stay – Mirafiori 3-2.

