Serie D: l’Hsl Derthona batte il Città di Varese ed è secondo in classifica assieme al Casale

Tortona – Domenica positiva per l’Hsl Derthona che, dopo la sconfitta dello scorso fine settimana, ha trovato subito il pronto riscatto battendo, al “Coppi”, 1-0 il Città di Varese nella sfida valida per la decima giornata di andata del campionato di Serie D Girone A.

Decisivo per i Leoncelli il rigore siglato da Manasiev al 39′ del secondo tempo. Tre punti decisamente pesanti, dunque, per i ragazzi allenati da mister Zichella che salgono a quota 20 in coabitazione coi cugini del Casale Fbc, ieri vittoriosi contro il Fossano. Pesanti, questi tre punti, alla luce anche della sconfitta del Chieri capolista in casa del fanalino di coda Rg Ticino e del ko esterno del Novara in casa della Sanremese. Derthona e Casale, ora, sono solo a due punti dalla vetta mentre il Novara è scivolato in terza posizione a quota 19. (Foto di repertorio tratta dal web).