Giorgio Abonante candidato sindaco per il Pd ad Alessandria

Alessandria – Il congresso cittadino del Pd ha confermato oggi segretario cittadino Rapisardo Antinucci e ha deciso all’unanimità di proporre Giorgio Abonante come candidato sindaco dell’alleanza che nella prossima primavera combatterà per vincere le elezioni ad. Abonante ha postato un messaggio su facebook che noi riportiamo. “Vivo da qualche ora in un fitto crocevia di emozioni e preoccupazioni che mi interrogano. Ma, come mi ha opportunamente ricordato un caro amico in questi giorni, un po’ di sana debolezza offre lucidità e apre al confronto inclusivo che non si accontenta di soluzioni comode e rassicuranti. Il fatto è che una comunità politica rilevante mi ha chiesto di rappresentarla nell’eventuale confronto alle primarie per la definizione del candidato a Sindaco per le amministrative di Alessandria del 2022. Non è poco. Dopo circa venticinque anni di politica attiva vivo questa fase portandomi dietro tutta l’esperienza accumulata e la positiva collaborazione con i miei colleghi di Consiglio comunale, con gli amici e i cittadini che mi hanno sempre sostenuto. Sul programma – continua Abonante – ci confronteremo molto presto ma questo è il momento di dare un senso alle cose. C’è una generazione di concittadine e concittadini che oggi ha la possibilità di avanzare una proposta, facendo sintesi delle lezioni buone del passato e mettendo mano a quel che non ha funzionato. L’obiettivo è ricreare un contesto praticabile, alimentare buone relazioni e progetti da offrire alla collettività, a tutte le classi di età, a chi vive la città e a chi la usa temporaneamente. Se sapremo ricostruire un’ecologia della politica contro la sistematica estrazione di valore avremo raggiunto il nostro obiettivo e qualcosa rimarrà, a prescindere dal risultato offerto dalle urne. Cercheremo di raggiungervi tutti in questi mesi ma vi chiediamo di sollecitarci per fare in modo che la campagna elettorale diventi un grande laboratorio di idee, pratiche, contatti nelle forme e nei modi che l’onda lunga del Covid ci permetterà. Voglio augurare alla nostra città una bella campagna elettorale e ringraziare chi mi ha manifestato stima e fiducia promettendo il massimo impegno”.