Hockey in line: Monleale batte Verona e trova la terza vittoria in campionato

Novi Ligure – Ha trovato il pronto riscatto l’Hockey Monleale che a Novi Ligure, settima di andata del campionato di Serie A, ha battuto Verona. La squadra di coach Cintori è cresciuta progressivamente nel corso del match ed ha portato a casa tre punti importanti per il morale.

Partita molto veloce e combattuta sin da subito con veloci inversioni di campo che ha costretto i due portieri, Gadioli e Rivoira, a fare gli straordinari e sventare molte azioni pericolose, che ha visto il Verona andare in vantaggio con Frizzera, ex del Monleale , salvo farsi recuperare subito dalla rete di Novelli in solitaria.

Il Verona, nel primo periodo, pare avere la meglio allungando con Carrer, ma è solo un fuoco di paglia in quanto è l’ex capitano del Monleale, Perazzelli, su assist di Castagneri, a ristabilire la parità prima dell’intervallo.

Nella ripresa capitan Marco Oddone riesce a stimolare i suoi ragazzi ed è il giovane Zancanaro, in assolo dopo una lunga cavalcata, ad allungare sul 3 a 2. Subito dopo un power infruttuoso per Verona, è ancora Castagneri a segnare una bellissima rete quella del 4 a 2. Tocca al giovane Crisci segnare il 5 a 2 a 8 minuti dal termine, rete molto importante che permette a Monleale di impostare un’azione difensiva ad oltranza, che vede però il Verona recuperare con rete di Carrer che riesce, con un vero e proprio pallonetto, a scavalcare il portiere del Monleale. Verona tenta il tutto per tutto togliendo il proprio portiere negli ultimi 2 minuti, ma la mossa di coach Roffo non sortisce i risultati voluti.

Monleale trova, così, la sua terza vittoria in campionato. Nei prossimi match gli arancioni tortonesi se la vedranno, sabato prossimo, con Warriors Ferrara e poi sarà la volta del Milano Quanta.