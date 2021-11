Nella classifica di Ecosistema Urbano 2021 Alessandria è la peggiore città del Nord Italia

Alessandria –Una poco onorevole classifica quella che vede Alessandria al quartultimo posto a livello nazionale e all’ultimo tra i capoluoghi di provincia in Piemonte e in tutto il Nord Italia nella graduatoria stilata da Ecosistema Urbano 2021, il consueto report annuale di Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, rispetto alle performance ambientali dei capoluoghi italiani.

Alessandria ha totalizzato 33.99 punti ed è al 102° posto, davanti solo a Brindisi, Catania e Palermo ed è tra le città italiane che spreca più acqua, oltre il 25%, 155.9 litri per abitante al giorno per uso domestico. In città, secondo Ecosistema Urbano, ci sono appena 19 alberi ogni 100 abitanti.

Rispetto alla mobilità sostenibile sono addirittura zero i metri di pista ciclabile ogni 100 abitanti mentre per quanto concerne il Pm10, ad Alessandria la media dei valori annuali si attesta al 31.5, in lieve calo rispetto al 32 dello scorso anno. I chili di rifiuti urbani prodotti da un abitante in media in un anno sono 572 mentre la raccolta differenziata si attesta al 45.7%, valore uguale a quello dello scorso anno.