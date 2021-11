Pallacanestro Serie D: la Tecpool Cb Team di Casale fa suo il derby col Trino

Casale Monferrato – La Tecpool gioca un’ottima partita e fa suo il sentito derby con Trino.

Contro i più esperti e titolati avversari, i ragazzi di coach Marchino, senza alcun timore reverenziale, affrontano il match con il giusto piglio che impedisce al Trino di sovrastarli sia per tecnica che per esperienza.

La Cb parte con Scappini, Botto, Feng, Grossholtz e Poletti ed è subito 13 a 4 con tanto ritmo in campo, buona difesa e finalmente una percentuale da fuori più che discreta. L’ingresso di Lomele fa poi aumentare ulteriormente il ritmo e la circolazione di palla.

Quando l’ottimo Scappini (micidiale da tre punti) rifiata in panchina è Nicora a non demordere e così contribuire all’importante gap dell’intervallo (45/30).

Nel terzo periodo gli ospiti la mettono sul piano fisico ed i casalesi accusano qualche battuta a vuoto ma il punteggio è ancora favorevole (63/45).

Nell’ultimo quarto i giovani monferrini perdono qualche pallone di troppo ma la loro caparbietà permette di chiudere l’incontro. Bene tutti gli effettivi scesi in campo, con una particolare menzione per Scappini, Lomele e Feng.

Nel prossimo turno è previsto riposo per Salvaneschi & C: questa pausa forzata servirà per preparare al meglio l’impegno contro Montalto Dora.

Under 19

Vado – CB 88-63

I giovani casalesi reggono solo un tempo contro i forti avversari che si avvalgono sotto canestro di un giovane senegalese di 2.10 (classe 2006) che ha fatto la differenza tra le due compagini.

Tecpool Cb Team – Trino 74 – 64

(21/10-45/30-63/45 )

Cb Team: Botto 10, Poletti 5, Tosi 4, Lomele 12, Scappini 18, Nicora 3, Basile, Feng 4,Salvaneschi 4, Grossholtz 14, Bertola, Speroni; All.: Marchino.

Trino: Fazzi 2, Murlo, Francone, Marchis 12, Corrado 20, Cavalli 6, Scarano, Marangon10, Borio 8, Giampaolo 5, Zaldera; All.: Tricerri.