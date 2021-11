Pallavolo femminile: Alessandria Volley cade in casa contro Occimiano

Alessandria – Non è rimasto deluso chi, sabato, ha assistito al match tra Alessandria Volley e Occimiano, sfida valida per il campionato di Serie C. Bello lo spettacolo tra le due squadre, male il risultato per le locali che hanno incassato il terzo ko di fila.

Bella partita, dunque, non priva di colpi di scena. Proprio come avvenuto nel primo set quando le ragazze del Presidente Andrea La Rosa, dopo un avvio in sordina con 5 battute sbagliate, hanno iniziato a macinare gioco con determinazione prendendo il comando del set fino a raggiungere un vantaggio di 6 punti (22-16). L’esperienza delle monferrine ha però permesso il recupero e sul punteggio di 23 a 21 per le padrone di casa 2 battute sbagliate e alcune incertezze hanno portato a perdere il set per 26 a 28.

Buona prestazione anche nel secondo e terzo parziale dove alle ragazze mandrogne è mancata solo quella continuità che avrebbe permesso di scrivere a referto un punteggio finale diverso. Le giovani atlete ora saranno chiamate da coach Ruscigni a buttare in campo quella determinazione e quello spirito di gruppo che può e deve portare alle prime vittorie in campionato per fare punti il prima possibile.