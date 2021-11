Green Pass: ad Acqui controlli più severi da parte della polizia locale

Acqui Terme – Al fine di mettere un freno alla quarta ondata di contagi da Covid, ad Acqui Terme il sindaco Lucchini ha scelto la linea dura ossia controlli più stringenti sui Green Pass da parte della polizia locale.

Il primo cittadino acquese lo ha annunciato anche sui social, sottolineando che in ospedale al momento c’è un solo ricoverato mentre in quarantena nelle proprie abitazioni ci sono una quindicina di persone. Inoltre ancora circa quattromila acquesi non hanno effettuato la vaccinazione. Insomma, abbastanza da far decidere di controllare con più rigore quanto dovrebbe già essere fatto per legge. Da parte dell’amministrazione comunale arriva la raccomandazione di usare tutti quei comportamenti che mirano a proteggere se stessi e gli altri dal contagio. Il che significa utilizzare correttamente la mascherina nei luoghi chiusi o affollati, il gel sanificante ma soprattutto avere lo scrupolo e la responsabilità di rimanere a casa in caso di sintomi sospetti come febbre e raffreddori. Nel qual caso sarà importante effettuare un tampone anche se si è già vaccinati. E proprio sull’argomento vaccinazione Lucchini ha raccomandato a tutte le persone che non hanno ancora effettuato l’immunizzazione di provvedere rivolgendosi al centro vaccinale così come di rispondere alle chiamate e ai messaggi per effettuare la terza dose sperando, così, in un Natale più sereno senza blindature come successo lo scorso anno.

Per evitare le restrizioni sarà infatti necessario contenere entro una certa soglia i ricoveri in ospedale. Un dato questo che se diventasse troppo alto farebbe scattare misure di contenimento.