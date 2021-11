A Stefano Pioli il premio Liedholm a Cuccaro Monferrato: “diamo tempo al Milan per diventare una grande”

Cuccaro Monferrato (Ansa) – “Questo Milan è giovane, ha bisogno di tempo per crescere e anche di sbagliare per diventare una grande squadra”. Così il tecnico rossonero Stefano Pioli che oggi a Cuccaro Monferrato (Alessandria), ha ricevuto il premio ‘Nils Lieldholm’. A consegnarglielo, nella tenuta di famiglia Villa Boemia, il nipote del ‘Barone’, Paolo.

“Un orgoglio per me ricevere questo riconoscimento – ha detto Pioli che, per ricambiare, ha consegnato una maglia rossonera a Paolo -, perché Nils Liedholm rappresentava l’eleganza, lo stile e la saggezza, un signore dentro e fuori dal campo. Ha trasmesso tanti valori, io sto cercando di fare lo stesso nel mio piccolo. Credo che la cosa più importante sia essere sempre se stessi. Metto tutto quello che ho in quello che faccio. Nel calcio non è facile trovare l’equilibrio”.

Un pensiero ai 'maestri': "I tecnici che mi hanno lasciato di più – ha spiegato Pioli – sono stati Trapattoni, Bagnoli e Ranieri. Mi hanno aiutato a coltivare la mia idea di gioco, che ora è ben precisa" E a chi gli ha chiesto se sogni un giorno di allenare la Nazionale, "in futuro magari sì, – ha risposto il tecnico rossonero – ma in questo momento voglio stare sul campo. Al Milan, un grande club, e spero di continuare il più possibile".