Bertram Derthona: la guardia Bruno Mascolo nella lista dei convocati in Nazionale

Tortona – Soddisfazione in casa Bertram Derthona. C’è, infatti, anche Bruno Mascolo, playmaker classe 1996, nella lista dei 24 convocati dal ct Meo Sacchetti in vista dei match di qualificazione ai Mondiali del 2023. L’ItalBasket sfiderà la Russia venerdì 26 novembre a San Pietroburgo e i Paesi Bassi lunedì 29 novembre a Milano.

Mascolo dovrà, dunque, convincere Sacchetti a confermarlo nella lista dei 16 che il Ct diramerà entro il 22 novembre.

Sono 24, al momento, i convocati dal Ct che poi diverranno 16 per la preparazione di lunedì 22 novembre al Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma: Nicola Akele (Treviso), Davide Alviti (Milano), Tommaso Baldasso (Fortitudo BO), Giordano Bortolani (Treviso), Leonardo Candi (Reggio Emilia), Davide Casarin (Treviso), Mohamet Diouf (Reggio Emilia), Diego Flaccadori (Trento), Raphael Gaspardo (Brindisi), Alessandro Lever (Trieste), Niccolò Mannion (Virtus BO), Bruno Mascolo (Tortona), Alessandro Pajola (Virtus BO), Andrea Pecchia (Cremona), Gabriele Procida (Fortitudo BO), Michel Ruzzier (Virtus BO), Matteo Spagnolo (Cremona), Amedeo Tessitori (Virtus BO), Stefano Tonut (Venezia), Leonardo Totè (Fortitudo BO), Mattia Udom (Brindisi), Riccardo Visconti (Brindisi), Michele Vitali (Venezia) e Alessandro Zanelli (Brindisi).