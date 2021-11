Coppa Italia Serie D: l’Hsl Derthona batte il Fossano e accede ai sedicesimi

Tortona – Non è stata certamente priva di emozioni la sfida di oggi, al “Fausto Coppi” di Tortona, tra Hsl Derthona e Fossano Calcio valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia Serie D.

I cuneesi sognano il colpo in trasferta ma hanno, poi, dovuto arrendersi al ritorno dei padroni di casa che vincono e passano ai sedicesimi.

La squadra di Viassi è andata avanti 0-2 grazie alla doppietta di De Riggi (27′ e 55′) ma è stata poi rimontata dai Leoncelli grazie ad una tripletta di Diallo (62′, 70′ e 89′) e al gol di Galliani (78′).