Incidente sul lavoro a Casalnoceto: uomo perde un arto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario

Casalnoceto – Grave infortunio sul lavoro, stamane, alla CTT di Casalnoceto, azienda specializzata nella produzione di lastre e bobine. Un uomo ha perso un arto mentre si trovava vicino a un macchinario. Per la gravità dell’incidente è intervenuto l’elisoccorso di Alessandria che lo ha trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Tortona e lo Spresal per ricostruire la dinamica dell’infortunio.

Al momento non si conoscono altri particolari.