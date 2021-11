Serie D: nel recupero della seconda giornata di andata il Casale pareggia in casa del Sestri Levante e non riesce a conquistare la vetta

Sestri Levante – Non è andato oltre il risultato a occhiali, 0-0, il Casale Fbc impegnato oggi sul campo del Sestri Levante nel recupero della gara valida per la seconda giornata di andata del campionato di calcio di Serie D Girone A.

Il match e partito dal 18′ del primo tempo, dal punto cioè nel quale la partita era stata sospesa per le avverse condizioni meteo. Il pari ottenuto dai monferrini in Liguria non è sufficiente per conquistare la vetta della classifica che resta ancora appannaggio del Chieri. La squadra allenata da Marco Sesia è seconda da sola a quota 21 punti a -1 dalla capolista.

Domenica 14 novembre Ricciardo e compagni saranno impegnati al “Silvio Piola” nel derby piemontese col Novara, sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le contendenti e che rappresenta un importante pezzo di storia del calcio italiano. (Foto di repertorio tratta dal web).