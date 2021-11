Cerutti: Bobst ha completato l’acquisizione delle aziende

San Giorgio Monferrato (Ansa) – “Bobst Italia”, l’azienda del gruppo svizzero che è uno dei principali fornitori mondiali di macchine e servizi per il trattamento dei substrati, la stampa e la trasformazione per etichette, imballaggio flessibile, cartone teso e ondulato – ha completato, oggi, il procedimento relativo all’asta definitiva per l’acquisizione del lotto unico dei beni di ‘Officine Meccaniche Giovanni Cerutti’ e ‘Cerutti Packaging Equipment’ (inclusa l’azienda di service 24/7 Cerutti Service).

Il Gruppo aggiunge, così, al proprio patrimonio il marchio fondato a Casale Monferrato nel 1920, i diritti di proprietà intellettuale e tutti gli asset intangibili.

Sono 30 gli ex dipendenti della storica azienda casalese che entreranno a far parte del personale di ‘Bobst Italia’ nella sede di San Giorgio Monferrato.

Bobst è presente in oltre 50 Paesi, possiede 19 stabilimenti produttivi e impiega oltre 5.600 persone. Il fatturato consolidato al 31 dicembre 2020 si è attestato a 1.372 miliardi di franchi svizzeri.

“Siamo lieti che il procedimento si sia finalmente concluso, ponendo fine a un periodo di incertezza per gli stakeholder di Cerutti a livello locale e mondiale – commenta il general manager Davide Garavaglia- potremo integrare nella nostra organizzazione – aggiunge – la tecnologia Cerutti insieme ai suoi esperti tecnici, arricchendo il nostro know-how e le competenze esistenti. Inoltre, potremo anche fornire l’alto livello di servizio e supporto di Bobst alle macchine Cerutti installate in tutto il mondo”.