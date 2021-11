Cerutti: oggi la firma del rogito per il passaggio alla Bobst

Milano – Salvo clamorosi colpi di scena, oggi si dovrebbe mettere la parola fine alla telenovela Cerutti. Sarà, infatti, siglata la firma del rogito notarile tra Bobst ed ex Cerutti per siglare il passaggio della proprietà alla multinazionale di San Giorgio. In realtà sarebbe dovuto avvenire due settimane fa ma la prima di programmazione era saltata “per ragioni non imputabili all’acquirente” come aveva fatto sapere l’azienda.

Se tutto andrà a buon fine Bobst potrà partire con le assunzioni: in tutto saranno 30 lavoratori. Tutto era rimasto fermo perché il passaggio di proprietà non era ancora stato certificato dopo che il marchio Cerutti era stato acquisito con l’asta del 15 luglio per 7 milioni da Bobst Italia.

Col rogito oltre alle assunzioni si potrebbe anche sbloccare l’iter per la costituzione della cooperativa che potrebbe occupare diversi altri lavoratori che resteranno fuori dalla trentina di posti di lavoro garantiti.

Intanto sono iniziati ad arrivare i soldi della Naspi ai lavoratori e anche la Regione si muove. In Consiglio è stato, infatti, approvato all’unanimità un ordine del giorno sulla reindustrializzazione delle Officine Meccaniche Giovanni Cerutti, presentato dal leghista Alessandro Stecco e sottoscritto dall’altro consigliere vercellese della Lega Angelo Dago.

I sindacati, da parte loro, hanno intenzione di chiedere un incontro con la Regione per fare il punto della situazione.