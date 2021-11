Covid: pre-report conferma Piemonte in zona bianca

Torino (Ansa) – Il Piemonte resta ancora in “zona bianca”. Lo confermano i dati del pre-report del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.

Nella settimana 1-7 novembre, nella regione sono cresciuti nuovi casi e focolai di Covid, come in tutto il territorio nazionale, ma L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi resta stabile (da 1.11 a 1.10) e la percentuale di positività dei tamponi si conferma all’1%.

L’incidenza è di 58,93 casi ogni 100 mila abitanti mentre il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva resta al 3,7% ed è al 4,2% quello dei posti letto ordinari, percentuali sempre tra le più basse in Italia.