I Grigi e i misteri della Fraschetta

Dopo 12 turni di campionato (quasi un terzo di stagione) i Grigi hanno raccolto 8 punti (media salvezza 14). Altri club in B si dibattono in crisi profonde (Pordenone, Crotone e Vicenza) ma queste società sono già corse ai ripari sollevando dagli incarichi i loro allenatori e l’ultima pure il DS, per non farsi mancare niente. Per queste ultime l’andamento negativo di questa prima parte di stagione può essere considerata una sorpresa le cui ragioni sono ancora tutte da dipanare. Quanto ai Grigi la partenza claudicante invece era prevedibile se solo ci fosse stato un giudizio equilibrato sulle scelte del mercato estivo e considerato da dove si partiva. La promozione 2020/21 è arrivata grazie ad un girone di ritorno buono ma non eccezionale, con un filotto play off nel quale ci sono state una serie di congiunture positive difficilmente ripetibili. Quella era una buona squadra ma, in categoria, c’erano almeno 4 formazioni più dotate che, per svariati motivi, hanno invariabilmente “rotto”, come si direbbe nel trotto. Adesso proviamo ad analizzare l’Alessandria odierna in tutte le sue principali componenti: Il pubblico, la rosa dei giocatori, l’allenatore, il presidente, la struttura societaria, il DS.

Il pubblico. Premettiamo che il nostro giudizio vale per la gente che non segue la squadra e non per chi invece fa il tifo. Qualcuno è convinto (e ha pure vellicato un popolo che non aspettava altro di sentire certe parole) che gli sportivi mandrogni abbiano trascinato alla promozione i nostri ragazzi: dati alla mano una palla. I tifosi, causa Covid, sono stati lontani dal Mocca fino alla semifinale playoff. In B poi gli abbonamenti sono stati meno di quelli sottoscritti in C, il pubblico in casa è accorso non certo in numero superiore alle stagioni passate mentre non si hanno notizie sugli abbonamenti sottoscritti sulle piattaforme. E quest’ultimo è un dato sensibile perché sono proprio i canali TV a pagamento che partecipano massicciamente a coprire i costi di gestione di tutte le società della nostra Lega B in modo paritario. Giudizio sul pubblico: assolto per insufficienza di prove. I giocatori. L’organico odierno, peraltro smisurato dato che non comprende il classico drappello di Under di complemento, è lo stesso della C. Inoltre la possibilità di cambiare certi senior nel prossimo mercato invernale è disperata perché per ogni “vecchio” in entrata deve essercene uno in uscita, figuriamoci. Se poi si parla di situazioni contrattuali dei nostri ragazzi sappiate che solo 3 (Crisanto, Arrighini e Bruccini) su 30 saranno a scadenza a giugno 2022, perciò abbiamo un organico già costruito, comunque vada questa stagione, per la stagione 2022/23: prospettiva niente male, eh? A ognuno dei ragazzi (magari esclusi Mustacchio, Celesia e Palombi) non si può certo imputare il mancato impegno ma complessivamente si tratta di un gruppo carente quanto a sostanza e fisicità. Sentenza: assolti per non aver commesso il fatto. L’allenatore. Nell’annata precedente “l’uomo della provvidenza” è stato, senza dubbio, Moreno Longo, il quale, arrivato a gennaio come un “talebano”, è riuscito a trasformare un gruppo buono ma pigro e demotivato in una macchina arrembante e disciplinata. E anche oggi, secondo noi, allena una buona squadra che magari in Serie C direbbe la sua (non certamente dominatrice di un girone di Lega Pro) mentre nella categoria superiore sembra destinata, per ragioni tecniche e strutturali, nel migliore dei casi a non far giocare gli altri ma mai a giocare le sue chance: concetto che sosteniamo con ampia facoltà di prova. Giudizio: assolto con ampia facoltà di prova. Il Presidente Di Masi. Il nostro è stato oggetto di contestazione al Mocca durante la partita contro la Ternana, accusato dalla Nord di avere “il braccino corto”. Già finita quindi la luna di miele post promozione che al motto “Di Masi, uno di noi” sembrava aver acceso un legame profondo tra patron e tifoseria? Ognuno può pensarla come crede ma ci sono dati inoppugnabili che pensiamo sia giusto che la gente conosca e che la stampa dovrebbe divulgare. Sono cifre e date a disposizione di tutti (o meglio, di tutti coloro che sanno dove andare a cercarli). Di Masi, fra acquisto della Società gravata di debiti pregressi, investimenti e spese di gestione in questi anni ha speso circa 35 milioni di Euro, 10% più, 10% meno. Giudizio: non luogo a procedere. L’annata sportiva in cadetteria si chiuderebbe per L’Alessandria Calcio con un esborso di circa 13 milioni di Euro, sempre che non si operi nel mercato invernale in un modo importante. In categoria sono almeno 5 i Club che spendono meno di noi e alcuni mooolto meno, (il solito Cittadella, il Pordenone, il Crotone, il Perugia, il Cosenza). Questi sono i numeri approssimati ma veritieri, non certo le solite barzellette che sentiamo raccontare in giro E poi chissà perché dovremo prendere per buone certe illazioni spudoratamente false (inoculate da chi, spesso, un milione lo scrive con la “g”) e non credere invece a bilanci depositati e alle valutazioni di addetti ai lavori esperti di mercato e totalmente disinteressati? Giudizio per Di Masi: non luogo a procedere. La Società. Per semplificare Vaio e, soprattutto Borio, fiduciari di Di Masi, svolgono una funzione di controllo amministrativo, si occupano delle entrate, dei conti e dell’andamento generale dell’azienda. Borio, valido commerciale, non è certo “uomo di calcio” ma, nonostante ciò, vittima designata degli strali dei tifosi. Orbene, che ogni proprietà si affidi a uomini di fiducia per monitorare costantemente la situazione economica e patrimoniale della loro azienda ci pare legittimo. Borio si è dimostrato bravo a trovare risorse dagli sponsor e la sua opera di controllo dei conti fa parte dei suoi doveri. Quello che ci riesce difficile capire è che passi impunemente il messaggio secondo il quale sarebbe Borio la bieca zavorra in società. Ma perché e quanta credibilità godano i seminatori di queste panzane ci sorprende sempre. E se fossimo al posto di Borio, quello che contribuisce a portare tanti soldi, ci chiederemmo se le risorse faticosamente raccolte siano ben spese oppure no. Sentenza: assolti perché il fatto non costituisce reato. Artico. Il DS, spieghi ufficialmente alla città come stanno le cose. Diventa difficile però credere che un presidente che ha speso una marea di soldi sia accusato dai tifosi mentre nessuno cita mai le scelte del suo responsabile tecnico alla sua terza stagione. I Misteri della Fraschetta!

Tra qualche giorno sarà completato il quadro generale tecnico e sportivo e ognuno ne trarrà le conclusioni che riterrà più sagge.

Si vis pacem para bellum