Il bonus statale c’è ma le Terme chiudono: e ad Acqui sfuma un’altra stagione

Acqui Terme – Non c’è davvero pace per le Terme di Acqui. L’ultima doccia gelata, per gli albergatori, è arrivata dalla notizia che il prossimo 13 novembre chiuderà l’unico stabilimento termale aperto in questa stagione turistica, facendo sfumare la possibilità per i molti albergatori acquesi ma anche per tutto l’indotto, di approfittare del Bonus Terme così come, in parte, del “Bonus destinazione Acqui”.

E il dito puntato è, ancora una volta, contro Finsystem ovvero il socio di maggioranza di Terme spa.

Nel dettaglio il “Bonus Destinazione Acqui” vale qualcosa come 115.000 euro finanziati dal Comune, ovvero un contributo economico che riduce le spese fino a un massimo del 50% per chi organizza una vacanza nel centro termale. Stesso discorso dicasi per il Bonus Terme, 200 euro a persona stanziati dal governo.

Una situazione, quella di Acqui, che non ha mancato di scatenare la polemica di Gualberto Ranieri, giornalista e presidente dell’Associazione Rilanciamo Acqui: “la famiglia genovese Pater, attraverso la sua holding Finsystem, oltre alle terme, tiene chiuse ben quattro strutture alberghiere, Grand Hotel incluso, per un totale di quasi 300 camere inutilizzate. E questo mentre assistiamo a una ripresa del turismo e c’è voglia di normalità. Uno strano esempio di capitalismo familiare che, tra l’altro, non può non imbarazzare il mondo dell’imprenditoria privata anche perché l’immobilismo e l’allergia ad investire risale a ben prima dell’emergenza sanitaria.”

A condividere il pensiero di Ranieri sono sia l’Associazione Albergatori Acqui, attraverso il suo vicepresidente Marco Pincetti, sia l’amministrazione comunale con il sindaco Lucchini che ha parlato di “disinteresse che sta mortificando la città. La situazione non è semplice ed è necessario che ci sia un maggiore interesse da parte della Regione, visto che la mancanza di paletti nella vendita delle quote ha creato questo stallo che sta danneggiando la città”.

Sono in molti, infatti, a richiedere un intervento della Regione anche per ciò che concerne la concessione delle acque termali.

Lapidario, però, il commento di Giovanni Rebora, direttore sanitario degli stabilimenti termali acquesi: “La primavera scorsa, quando è partita la stagione non si sapeva ancora della possibilità di questo bonus per cui si è pianificata un’apertura in linea anche con l’emergenza. Inoltre c’è anche da aggiungere che fino all’ultimo non è stato chiaro come utilizzare il bonus che in effetti riguarda la parte del benessere. Aprire ora la spa Lago delle Sorgenti è impensabile perché non ci sono i tempi tecnici”.

Insomma chiuderà tutto fino al prossimo anno. Che si spera, ovviamente, possa essere quello della ripresa.