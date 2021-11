Trasporto sostenibile: col Decreto Clima stanziati 267.000 euro per Alessandria

Alessandria – La qualità dell’aria ad Alessandria non è buona tanto che il capoluogo è a rischio multa Ue. Nel Decreto Clima ci sono 267.000 euro per trasporti più ecologici in città, ma quei fondi derivano dal fatto che Alessandria è, appunto, nei venti comuni sotto procedura di infrazione Ue per la qualità dell’aria.

On line sul sito del Mite, Ministero della Transizione ecologica, c’è la graduatoria dei progetti per il trasporto scolastico sostenibile finanziati dal decreto che complessivamente ha stanziato 20 milioni di euro. Il finanziamento, destinato ai Comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell’aria prevede la realizzazione di nuove linee di trasporto scolastico da attivare mediante scuolabus e/o miniscuolabus ad alimentazione ibrida o elettrica di nuova immatricolazione.

Diciannove sono stati i progetti ammessi e i Comuni interessati sono distribuiti in nove regioni. Alessandria è l’unico in Piemonte.

Soddisfatta la senatrice alessandrina Susy Matrisciano, M5s, che ha parlato di un “importante supporto per contribuire ad una necessaria svolta green; ora ci aspettiamo lo stesso impegno dal Ministero dei Trasporti nel portare a termine il centro smistamento merci, a tre anni dallo stanziamento dei fondi per il suo sviluppo, incentivando il trasporto su rotaia, decisamente più sostenibile rispetto a quello su gomma”.